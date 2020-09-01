Власти Челябинска расторгнут контракты с подрядчиками по укладке плитки в центре города

Сэкономленные от укладки плитки деньги направят на благоустройство сквера. Фото: Юлия РЕУТОВА

Мэрия Челябинска расторгнет контракт с тремя подрядчиками, которые занимались укладкой плитки в центре города.

Накануне, 31 августа, уже завершили контракт с компанией «Ингеоком», в ближайшее время расторгнут со «Стройсервис» и «УДС». Об этом сообщил на аппаратном совещании в администрации председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Он уточнил, что мэрия решила расторгнуть контракты «ввиду выполнения меньшего объема работ». Сэкономленные деньги власти направят на благоустройство сквера на улице Академика Королева.

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