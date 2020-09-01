«Страшно жить в одном подъезде»: в Челябинске выбросили кошку из окна многоэтажки

Мусю подобрали неизвестные люди, а потом жестоко выкинули из окна. Фото: Михаэль Шульц

На Захаренко, 11 в микрорайоне «Парковый» выбросили кошку из окна. Инцидент произошел в понедельник, 31 августа. Падение животного сняла камера домофона «Интерсвязи».

— Знакомьтесь, это кошка Муся. Она жила у нас шесть лет. Была доброй и ласковой. Никого не трогала, никогда не кусалась и не царапалась. Так получилось, что вчера Муся сбежала из дома. Сегодня какие-то неадекватные люди забрали ее к себе в квартиру и скинули из окна на асфальт. Очень страшно жить с такими людьми в одном подъезде, — написал хозяин кошки Михаэль.

После падения кошку чуть не переехала машина. В последний момент водитель заметил животное и успел затормозить. Очевидцы подбежали к Мусе, но помогать не стали и пошли дальше. В состоянии шока кошка смогла заползти под машину, но спасти ее не удалось.

— Мой папа обратился к участковому, и тот серьезно занялся этим делом, — рассказал КП-Челябинск Михаэль.

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