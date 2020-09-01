Коронавирус в Челябинской области унес еще четыре жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели еще 76 человек. Всего с начала пандемии этот диагноз услышали 14 тысяч 477 человек.

Из больниц области накануне выписали 127 пациентов. На лечении дома и в стационаре остаются 2 тысячи 652 человека.

Все такой же печальной остается статистика по умершим. От тяжелых болезней, сопутствующих ковид, ушли из жизни еще четыре человека:

— 71-летний мужчина из Златоуста, имевший легочно-сердечную недостаточность и постинфарктный кардиосклероз;

— 71-летний мужчина из Аши с атеросклерозом и гипертонией, которая нарушила работу сердца;

— 68-летняя женщина из Карталов с больным сердцем;

— 47-летняя пациентка из Челябинска с сахарным диабетом, кардиомиопатией и острой легочно-сердечной недостаточностью.

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