Коронавирус в Челябинской области унес еще четыре жизни.
Фото: Артем КИЛЬКИН
За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели еще 76 человек. Всего с начала пандемии этот диагноз услышали 14 тысяч 477 человек.
Из больниц области накануне выписали 127 пациентов. На лечении дома и в стационаре остаются 2 тысячи 652 человека.
Все такой же печальной остается статистика по умершим. От тяжелых болезней, сопутствующих ковид, ушли из жизни еще четыре человека:
— 71-летний мужчина из Златоуста, имевший легочно-сердечную недостаточность и постинфарктный кардиосклероз;
— 71-летний мужчина из Аши с атеросклерозом и гипертонией, которая нарушила работу сердца;
— 68-летняя женщина из Карталов с больным сердцем;
— 47-летняя пациентка из Челябинска с сахарным диабетом, кардиомиопатией и острой легочно-сердечной недостаточностью.
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