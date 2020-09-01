Безработный миллионер из Челябинской области заплатил за газ после ареста личного самолета и дорогой машины

Миллионер мог остаться без самолета. Фото: Алексей ФОКИН

Чтобы взыскать с челябинца 86 тысяч рублей, судебные приставы арестовали его личный автомобиль Lexus и легкомоторный самолет Cessna, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

В разное время на хозяина дорогих транспортных средства завели девять исполнительных производств. В общей сложности миллионер задолжал 86 тысяч рублей — это долги за газ и налоги. Так как официальной зарплаты у должника не оказалось, приставы применили жесткие меры — арестовали машину и самолет.

Это подействовало моментально.

Житель Челябинска сразу же оплатил всю задолженность в полном объеме, и сверх нее еще 12 тысяч рублей исполнительского сбора. Арест с машины и самолета снят.

— Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, меры ограничительного характера отменены, — добавляю в пресс-службе ведомства.

Кстати, это не первый случай, когда богатые челябинцы попадают в ловушку из-за своих долгов.

Ранее 71-летняя пенсионерка, на чье имя записаны три премиальных автомобиля (Porsche Cayenne, Mercedes-Benz AMG и Mercedes-Benz S 450), а также несколько квартир в Челябинске и в Москве, накопила долгов на полмиллиона. Чтобы взыскать их, судебные приставы наложили арест на одну из квартир. Когда ее уже едва не выставили на продажу, дама с помощью близких все-таки вернула деньги.

А год назад приставы из Челябинска «угнали» из автосервиса BMW 118i. Машину арестовали за долги горожанина перед микрофинансовой организацией.

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