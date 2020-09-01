Алексей Текслер привился от гриппа

Губернатор личным примером агитирует за вакцинацию. Привит - значит, вооружен! Фото: gubernator74.ru

Лучшая агитация — это личный пример. Потому губернатор в первый день осени решил привиться от гриппа. В регионе по распоряжению главы области Алексея Текслера стартовала прививочная кампания. Заметим, раньше привычного.

Этой осенью в боевую готовность для отражения атаки гриппа и ОРВИ нужно прийти оперативно. Ожидаются штаммы гриппа, от которых мы никогда не прививались. Об этом «сюрпризе» глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала ранее на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке. Вакцины содержат штаммы, которые будут циркулировать в грядущем эпидсезоне.

Не исключена вторая волна коронавирусной инфекции, и медики прогнозируют «объединение» вирусов у пациентов, справиться с которыми организму будет нелегко.

Как заявил губернатор Челябинской области, в регионе планируется привить от гриппа не менее 60 % населения. Тогда эпидемия купируется. Разумеется, ставить прививку нужно после консультации у терапевта. Но особенно важно защититься людям из группы риска: пенсионерам, детям, студентам, работникам ЖКХ, здравоохранения, образования, транспорта.

На формирование иммунитета к болезни требуется несколько месяцев, потому тянуть с вакцинацией не стоит. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства; импровизированные кабинеты раскинутся в ТРК. Привиться можно будет и на избирательных участках в течение трех дней голосования.

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