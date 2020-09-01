На заброшенной ферме в Челябинской области нашли тела двух влюбленных подростков

Гибель пары расследует Следственный комитет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тела двух подростков нашли в понедельник, 31 августа, в здании заброшенной фермы в селе Губернское Аргаяшского района. Информацию КП-Челябинск подтвердил собственный источник в Следственном комитете.

По неофициальным данным, девушка 17-ти лет и молодой человек 18-ти лет решили уйти из жизни из-за того, что родители школьницы не разрешали им открыто встречаться. У парня были проблемы с законом, и близкие погибшей девочки не считали его достойным избранником.

Оба оставили предсмертные записки. Однако их содержание не разглашают.

Официальный комментарий Следственный комитет также пока не дает.

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