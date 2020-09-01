«За несколько дней исчезло целое озеро»: в минэкологии объяснили, что стало с озером Горькое в Челябинской области

Вот так выглядит озеро Горькое. Фото: vk.com/chelyabloko

Экоактивисты подняли шумиху из-за исчезновения озера Горькое в восточной части Еткульского района.

— Совершенно непонятно, как за несколько дней могло исчезнуть целое озеро, — рассказала члена регионального совета фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Елена Плотникова.

Фото: vk.com/chelyabloko

Однако в министерстве экологии Челябинской области опровергли факт исчезновения памятника природы.

— Информация о полном исчезновении озера не соответствует действительности. Озеро находится на своем месте. Наблюдается падение уровня воды, — сообщил замминистра экологии Виталий Безруков. — В этом году наблюдается естественное понижение уровня воды в водоеме. Водозабор для хозяйственных и питьевых нужд из-за солености не используется. Поэтому понижение уровня воды может быть от естественных причин.

Виталий Безруков подчеркнул, что понижение уровня воды — это естественный процесс для водоемов Южного Урала. В скором времени озеро должны прийти в норму естественным путем.

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