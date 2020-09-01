Умер писатель Владислав Крапивин, по чьей повести сделали фильм, презентованный в Челябинске

1 сентября умер детский писатель Владислав Крапивин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 1 сентября на 82-м году жизни скончался детский писатель Владислав Крапивин. Как сообщает КП-Екатеринбург, у него не выдержало сердце, и врачи ничем не смогли помочь.

Именно по повести прозаика режиссер Илья Белостоцкий, правнук Ивана Белостоцкого, именем которого названа улица в Челябинске, снял фильм «Бегство рогатых викингов». Зрители смогли увидеть картину спустя восемь лет после начала съемок.

Илья Белостоцкий специально приехал на малую родину, чтобы сделать премьеру здесь. Фильм показали сначала в Троицке, а затем в челябинском кинотеатре имени А.С. Пушкина.

ДОСЬЕ: Владислав Петрович Крапивин родился в 1938 году в Тюмени в семье педагогов. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В 1961 году создал детский отряд «Каравелла». Первая книга «Рейс „Ориона“» вышла в Свердловске, в 1962 году. В настоящее время у Владислава Крапивина более ста пятидесяти изданий на различных языках. Его произведения входят в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества».

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