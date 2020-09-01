Оголенные провода и повар без медкнижки: прокуратура требует закрыть частный детсад в Челябинске

На такой кухне повар без медкнижки готовила еду для малышей. Фото: прокуратура Челябинской области.

Родители из Челябинска обратились в прокуратуру с просьбой проверить частный детсад в Чурилово. После визита в дошкольное заведение, которое посещают дети младше трех лет, прокуратура потребовала прикрыть бизнес.

В садике нашли многочисленные нарушения. Так, единственный воспитатель трудилась без справки о несудимости. Не соблюдались правила пожарной безопасности: в помещении не было маячков и огнетушителей, старая проводка могла в любой момент коротнуть, а пол и стены были покрыты неподходящими материалами.

— Обои в садике бумажные, их не помоешь. Постельные принадлежности без индивидуальной маркировки. У повара нет санкнижки, а меню однообразное: на завтрак — манка и рассольник на обед. На продукты нет никаких документов, — говорят в прокуратуре.

В отношении 20-летней хозяйки бизнеса составили административный протокол. Прокуратура направила в суд исковое заявление о закрытии детского садика.

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