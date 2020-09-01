Челябинские библиотеки вернулись к прежнему режиму работы. Но есть ограничения

В библиотеках открывают читальные залы и возобновляют проведение мероприятий. Фото: Chelreglib.ru

Библиотеки Челябинска вернулись к обычному режиму работы. Но читателям придется соблюсти ряд ограничений. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщали в городском управлении культуры.

— Вход в библиотеки возможен только с соблюдением социальной дистанции в полтора метра, при наличии маски и с использованием средств защиты рук — перчаток и антисептиков, — уточнили в управлении культуры администрации Челябинска.

Брать книги и пользоваться компьютером в библиотеках можно только в перчатках или после антисептической обработки рук. Разрешается проводить встречи, но при условии, что в них примут участие 30-35% людей от расчетной вместимости помещения и все будут в масках.

Ежедневно с 13:00 до 14:00 будет проводиться санитарная обработка. С графиком работы библиотек можно ознакомиться на сайте центральной библиотечной системы.

Ранее библиотеки работали только на выдачу книг по абонементам с соблюдением мер предосторожности.

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