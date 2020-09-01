ЧМК помог первоклассникам приготовиться к школе

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») вручил подарки первоклассникам, чьи родители трудятся на комбинате. В первый класс челябинских школ отправились 604 ребенка с портфелями и школьными принадлежностями от ЧМК.

В подарочный набор входит портфель, пенал, мешок для хранения сменной обуви, три комплекта тетрадей, а также набор канцелярских принадлежностей.

Профсоюзный комитет работников предприятия тоже поздравил юных школьников небольшими памятными подарками.

— К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в наши планы: обычно вручение проходит в торжественной обстановке. Надеемся, что путь наших детей по Дороге Знаний станет успешным,- отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

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