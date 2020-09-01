Проверка на прочность: не повлечет ли новый учебный год вспышки ковида

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День знаний Челябинск отмечает без повсеместных линеек, однако учеба возобновится в привычном режиме. По части торжеств приятным исключением стал праздник с аниматорами по случаю открытия крупнейшей на Урале школы. Образовательный центр №5 находится на северо-западе, его площадь — 30 тысяч «квадратов», внутри есть тренажерка, компьютерный, танцевальный залы, помещения под коворкинг, рекреационные зоны и даже атриум. Пожалуй, это самое значимое событие сегодня для города с участием первых лиц, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Больше иных за старт процесса обучения в глобальном смысле переживают в Роспотребнадзоре, а также директора и учителя. Еще бы, невероятная ответственность. Именно ближайшие пару недель покажут, что будет с заболеваемостью в регионе, насколько качественно соблюдаются ограничения, исполняются ли данные ранее поручения и как на практике работает оптимизированное расписание, разведение потоков и прочие новшества, — продолжают авторы «Челябушки». — Вероятно, происходящее станет своего рода проверкой на реакцию менеджмента в возможных непредвиденных обстоятельствах, да и в целом — на прочность систем минобрнауки и минздрава. Родителям пожелаем терпения, следить за состоянием детей и держать связь с врачами.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели еще 76 человек. Всего с начала пандемии этот диагноз услышали 14 тысяч 477 человек.