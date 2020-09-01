В Челябинской области потратят более 600 млн рублей на строительство нового термального курорта

У жителей Южного Урала появится еще одно место для отдыха Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинской области планируют построить новый термальный курорт в Миассе. Общая стоимость этого проекта составит более 600 млн рублей. На курорте будет работать два открытых термальных бассейна и один закрытый. Помимо этого, в комплексе построят бани и сауны, а также кафе, рестораны, гостиничные корпуса и медцентр. Также создадут 82 рабочих места.

В скором времени компания «Крутой берег», которая отвечает за строительство нового термального курорта, получит 250 млн рублей в виде беспроцентного займа от Фонда развития моногородов. Соответствующее соглашение подписали гендиректор МОНОГОРОДА.РФ, зампредседателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева и директор предприятия Василий Сорока. Как сообщили в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области, эти деньги инвестор потратит на оборудование водоподготовки и на чаши бассейна.

— Займ выдан по программе «Финансирование инвестиционных проектов», по которой предприниматели из моногородов могут получить от 5 до 250 млн руб. под 0% и от 250 до 1000 млн руб. под 5% годовых на срок до 15 лет с отсрочкой по выплате не более 3 лет. Участие собственными средствами инициатора в проекте – не менее 20%. Заемщик не может иметь просроченной задолженности перед бюджетом и фондами, должен осуществлять инвестиции и создавать новые рабочие места. Важно отсутствие зависимости проекта от деятельности градообразующего предприятия, а также наличие банковской гарантии, — объяснили в ведомстве.

Напомним, в начале августа возле нового термального курорта в Челябинске образовалась многометровая очередь прямо в рабочий день. В результате этого руководству комплекса пришлось вводить ограничительные меры.

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