Куда по цветам-то: в Челябинской области иномарка заехала в палисадник

Всю красоту в саду нарушили. Фото: читатель КП

ДТП произошло сегодня днем, 1 сентября, в Нязепетровске на улице Свердлова. По счастливой случайности в нем пострадали только забор и клумбы.

— Водитель ехал быстро, наехал на гравий и его понесло. Все живы, все здоровы, только забор теперь чинить придется, — рассказал КП-Челябинск очевидец.

Подобные аварии заканчиваются часто плачевно. Так, на прошлой неделе в Симе иномарка слетела с дороги и влетела в дом. По словам свидетелей происшествия, дети сняли машину с ручника и она покатилась с горы. Дети получили травмы.

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