«Горе родителям»: сверстники осудили влюбленных, ушедших из жизни в Челябинской области

Андрей и Анастасия. Фото: Denis Mirov, Марина Пряхина.
В понедельник, 31 августа, в селе Губернское на заброшенной ферме нашли тела двух влюбленных. По неофициальной информации, 17-летняя Анастасия и 18-летний Андрей решили уйти из жизни из-за того, что родители не разрешали им встречаться. В соцсетях близкие пары просят не строить домыслы о смерти ребят, а знакомые — осуждают их шаг.
— Ребята жили в хороших условиях, и их хорошо воспитали! Сейчас мне неприятно читать о брате всякий бред. Даже мы, родные, ничего не знаем. Следите за собой и молитесь, чтобы вас не коснулось такое горе! — не сдерживает эмоций брат Андрея Денис.
— Пусть что хотят, то и пишут. Правда ушла с Настей и Андреем, — замечает сестра погибшей Мария.
Сверстники погибших считают, что влюбленные все же могли найти другой выход. Например, подать заявление в ЗАГС.
— Пара красивая! Может, они действительно были созданы друг для друга.
— Молодые же, им жить да жить.
— Какое горе родителям!
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