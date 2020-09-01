В Челябинской области смягчили наказание косметологу, которая изувечила своих клиенток

Помимо срока в колонии подсудимой придется выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Фото: социальные сети

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Татьяны Савиновских, которая изувечила одну из своих клиенток во время операции. Напомним, женщине было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима и выплата компенсации потерпевшей в размере 200 тысяч рублей.

— Челябинский областной суд удовлетворил апелляционные жалобы осужденной и ее адвоката, которые заявляли о чрезмерно жестком наказании, учел в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В связи с этим сократил срок лишения свободы Савиновских до 4 лет. В остальной части приговор оставлен без изменения, — сообщили в пресс-службе челябинского областного суда.

Татьяна Савиновских оказывала услуги пластической хирургии и косметологии в Магнитогорске. При этом женщина не обладала соответствующим профессиональным образованием, а также не имела лицензионного разрешения. Вскоре на косметолога начали жаловаться недовольные клиентки. Так, у одной из пострадавших было зашито ухо обычными черными нитками, а у другой — веко правого глаза уехало вниз после операции.

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