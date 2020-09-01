В Челябинске произошло смертельное ДТП с участием фуры и «восьмерки»

В салоне «восьмерки» находились парень и девушка. Фото: vk.com / «Регион-74 | Челябинск».

В Челябинске на Копейском шоссе произошла авария с участием фуры и легковушки. В результате ДТП движение на этом участке дороги было затруднено. На место происшествия приехали скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

— 01.09.2020 года около 16.48 часов напротив дома № 31 по Копейскому шоссе по предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ-2108 - молодой человек 2001 года рождения, совершил наезд на стоящий автомобиль ДАВ с полуприцепом, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

В результате аварии 20-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия. А 19-летний парень, который находился за рулем, был доставлен в больницу.

Сейчас на участке дороги, где произошла авария, проводятся регулировочные действия. Также выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

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