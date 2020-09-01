Текслер потребовал провести проверку по подвозу школьников в Карталах

Школьный автобус придет за детишками из поселка Вишневый. Фото: Архив КП.

В поселке Вишневый, что в Карталинском районе, всего восемь учеников. Местную школу закрыли: нерентабельна. Один автобус забирает детей из двух поселков. В этом году 1 сентября, сообщили родители из Вишневого, автобус за детьми не пришел. Машины не выпустили с территории автотранспортного предприятия. Без объяснения причин.

И сегодня же губернатор потребовал провести служебную проверку и наказать виновных в проблеме с подвозом детей в школу Карталинского района. Как уточнили в пресс-службе главы региона, вопрос находится в компетенции районных властей. Выяснилось, что не были своевременно оформлены полисы ОСАГО для школьных автобусов.

Текслер поручил срочно разобраться в сложившейся ситуации, провести служебную проверку и наказать виновных.

Кстати, проблема со школьным автобусом для детей из Вишневого уже решена — завтра все машины выйдут в рейс.

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