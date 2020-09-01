В Челябинске снова эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе

Припаркованные машины МЧС и полиции возле здания аэропорта для челябинцев могут войти в обыденность Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске вечером 1 сентября эвакуировали аэропорт из-за сообщения о бомбе. В результате этого было задержано несколько рейсов. Саперы искали на территории воздушной гавани взрывное устройство.

— Пришло сообщение о минировании. Проверка была завершена в 18:00. Часть самолётов ушла в Екатеринбург на запасной аэродром, — рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт имени Куратова прошедшим летом минировали больше пяти раз. Последнее сообщение о бомбе поступало в августе. Тогда пришлось эвакуировать несколько самолетов и само здание воздушной гавани.

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