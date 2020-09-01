Погода в Челябинске 2 сентября 2020: последний день — и резко похолодает

В среду возможны дождики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жаркие деньги уже на исходе. С четверга в регионе резко похолодает до +17 градусов. А пока рассказываем, какой будет погода в Челябинске в среду, 2 сентября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду в Челябинске +14...+16 градусов. Для сравнения: в ночь на четверг ожидается всего +9. Днем в Челябинске воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Из неприятного: уже 2 числа в город вернутся дождики и возможны довольно сильные порывы ветра.

Такой будет погода в Челябинске 2 сентября 2020 года.

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