Полиция проверяет инцидент с выброшенной из окна кошкой в Челябинске

Мусю подобрали неизвестные люди, а потом жестоко выкинули из окна. Фото: Михаэль Шульц

В Челябинске неизвестные подобрали сбежавшую кошку, а затем выкинули ее из окна. Животное пролетело несколько этажей, после чего ее чуть не переехал автомобиль. Водитель успел во время остановиться, тогда испуганное животное спряталось под машину.

К сожалению, питомец погиб на месте. Хозяин решил наказать живодеров и обратился за помощью в полицию.

— Заявление зарегистрировали в отделе полиции «Курчатовский». Проводится проверка, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе МВД Челябинска.

Однако пользователи соцсетей не поверили, что кто-то так жестоко мог поступить с животным:

— Может она сама выпала? Они с форточек сигают частенько.

— Подозрительно, что кто-то будет выбрасывать чужую кошку из окна. Что-то здесь не то.

— Вы бы сначала выяснили. Может, она собаки шугнулась и в окно выскочила. Вряд ли, но все возможно.

Как рассказывает хозяин Михаэль Шульц, кошка боялась подходить к окну, поэтому не могла случайно выпасть.

— Муся в принципе боялась открытых окон и высоты, сама спрыгнуть или выпасть она не могла, — сказал Михаэль в разговоре с журналистом «Комсомолки».

Сейчас семья Муси ищет свидетелей трагедии, чтобы доказать вину живодеров.

— Если есть свидетели, кто видел момент сбрасывания кошки, обратиться по номеру: 89514771474, — добавил Михаэль.