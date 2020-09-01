Доски без мела и форум-зона: как выглядит самая большая школа, открывшаяся в Челябинске

Сейчас в этой школе учится 2215 учеников Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске открылся образовательный центр №5 в микрорайоне Парковый. Это здание строили более двух лет. В результате получился уникальный на всем Южном Урале объект: школа, общей площадью 29 тыс. квадратных метров, состоит из трех разных по высоте модулей. Так, в трехэтажном здании находится начальное крыло, в четырехэтажном — основное, для 5-11 классов, а между ними — двухэтажный комплекс со столовой, актовым, хореографическим, тренажерным и спортивными залами

Актовый зал рассчитан на 750 зрителей. Это больше, чем мест в челябинском театре драмы Фото: Валентина ВАГАНОВА

Всего в учреждении расположено 98 кабинетов. В зависимости от профиля их площадь составляет в среднем 50-80 квадратных метров. Каждый класс оборудован мультимедийными досками, проекторами, моноблоками и даже документ-сканерами, чтобы учитель мог выводить материал с заданиями для всего класса прямо на экран.

Благодаря современным технологиям ученикам этой школы не придется бегать за мелом или мочить тряпку, чтобы стереть информацию с доски. Как объяснил исполняющий обязанности директора образовательного центра №5 Евгений Марченко, обычных меловых досок в среднем и старшем звене нет вообще, их оставили только в началке.

Полет для творчества детям в школе обеспечен Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кабинеты внеурочной деятельности — их в образовательном центре №5 называют игровыми — оснащены различными конструкторами. Так, на уроках труда мальчики могут практиковаться в оборудованных слесарных и столярных цехах, а девочки отточат свои навыки по домоводству на плитах и швейных машинках

Школа оснащена лабораториями-практикумами по физике, химии, биологии, естествознанию, робототехнике. Также она укомплектована раздаточными материалами по русскому, математике и другими предметам. Для уроков ИЗО есть гипсовые фигуры, чтобы дети могли их рисовать с натуры.

Здесь есть форум-зона (не путать с привычным актовым залом) — светлое огромное пространство, свет в которое свободно льется сквозь стеклянный потолок. Помимо этого, в школе находятся удобные спортивные площадки и коворкинг-зона. Если устроить экскурсию по ОЦ-5, понадобится 3,5 часа!

Корпуса школы соедиинены между собой Фото: Валентина ВАГАНОВА

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован. Работать в самой большой на Урале школе будут 110 человек. Это опытные специалисты, среди которых есть кандидаты педагогических наук и учителя с высшей квалификационной категорией.

Ребятам можно только позавидовать. В их распоряжении все, что должно быть в современной школе XXI века. Пять спортивных залов со зрительскими трибунами, включая тренажерный. Маты, лыжи, баскетбольные мячи, инвентарь для гимнастических занятий и даже столы для настольного тенниса.

Родители и педагоги мечтают, чтобы их тоже пустили сюда позаниматься Фото: Валентина ВАГАНОВА

Еще в образовательном центре №5 есть большой спортивный стадион, уже полюбившийся жителям «Паркового», с искусственным газоном на футбольном поле, баскетбольными и стритбольными площадками, прорезиненными беговыми дорожками, военным городком с полосой препятствий и уличными тренажерами, в том числе для инвалидов-колясочников.

Трасса военного городка станет площадкой для занятий «Детской юридической академии». В классах этого направления буду углубленно изучать ОБЖ, правовые дисциплины, единоборства. Дети будут ходить в кителе, участвовать в зарницах и встречаться с силовиками. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Учебный процесс сейчас организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На всех входах установлены приборы для «считывания» температуры тела, в достаточном количестве приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха

Кстати, беспрепятственно зайти внутрь постороннему человеку не удастся: на входе — камеры и турникеты, пройти через которые можно, имея специальный ключ. Внутри чувствуется масштаб: просторные коридоры, мультимедийные информационные экраны, стильные кожаные диванчики и современный дизайнерский ремонт. Даже таблички рядом с кабинетами концептуально разделены по цветам. Они помогают не заблудиться внутри.

Если температура у ребенка выше 37,1 градуса, его лицо будет выделено красным Фото: Валентина ВАГАНОВА

Инфографика: Сергей Зверев

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