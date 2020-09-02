Водитель покореженного авто был доставлен в больницу, а его пассажирка скончалась на месте. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

Кадры последствий столкновения автомобиля ВАЗ со стоящим большегрузом DAF с полуприцепом Schmitz в среду, 2 сентября, опубликовали в УГИБДД по Челябинску. На видеозаписи видно, что от переда легковушки практически ничего не осталось.

Авария произошла 1 сентября в 16:48 напротив дома №31 по Копейскому шоссе. 19-летний водитель «восьмерки» не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль DAF с полуприцепом Schmitz. Серьезные травмы получила 20-летняя пассажирка легковушки, от которых она скончалась на месте, а ее спутник был госпитализирован.

Где находился водитель большегруза в момент ДТП в УГИБДД не уточнили. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

В результате ДТП движение на этом участке дороги было затруднено.

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