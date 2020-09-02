Стоит заранее продумать пути объезда, чтобы избежать пробок. Фото: Cheladmin.ru

В Челябинске в среду, 2 сентября, из-за ремонта дорог ограничат движение транспорта на десяти улицах в разных районах города. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

Так, движение будет ограничено на улице Мира от Сталеваров до Румянцева — здесь рабочие запланировали монтаж бортового камня, пандусов и устройство асфальта. На улицах Жукова, Нахимова, Радонежская они установят бордюры, а на улице Березовая — его заменят. Устройство асфальтового покрытия запланировано на улицах Кирова от Братьев Кашириных до проспекта Победы, улицах Индивидуальная и Потемкина. Горизонтальную разметку в ночи нанесут на улице Молодогвардейцев, а на улице Островского будут фрезеровать проезжую часть и установят поребрики.

В конце марта челябинские власти запросили 800 миллионов рублей у главы региона Алексея Текслера на ремонт дорог. Только чуть больше половины из всех городских участков соответствуют всем нормативам, остальные нуждаются в срочном ремонте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru