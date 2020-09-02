В Златоусте Алексею Текслеру презентуют огромное граффити

Фото: vk.com/artbrazil

В среду, 2 сентября, Алексей Текслер работает в Златоусте. Губернатор проверит исполнение данного ранее важного поручения — газификации поселка Закаменский. Прошел год с небольшим после того, как глава региона распорядился подключить поселок к голубому топливу. Сети были проложены давно, но пуск газа откладывался из-за ошибки в трассировке. Огрехи по распоряжению губернаторам устранены.

Глава региона побывает на уникальном туристическом объекте — в парке им. Павла Бажова. С пригорка за Златоуст и голубые горы вокруг него открывается потрясающий вид; посетит мастерскую декоративно-прикладного искусства «ЛИК».

В плане поездки — проверка реконструкции поликлиники детской больницы, ДК «Железнодорожник» и сквера «Чайка».

Презентуют главе региона мурал — огромное граффити на стене дома в Златоусте. Известный челябинский художник Тимур Бразил на бетоне выразил символ Южного Урала и Златоуста — красивую девушку с орлом в руках. Красота, плюс свободолюбие — это про нас с вами. Нашлось на мурале место символу промышленной составляющей нашей области — металлургии. Работа появилась в дни регионального фестиваля граффити.

Одним из пунктов поездки станет посещение биатлонного центра им. Ишмуратовой.

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