Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 14,5 тысячи Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 73 новых случаев коронавируса и с начала пандемии число заболевших достигло 14 550. Умерли еще 4 пациентов с COVID-19. Об этом в среду, 2 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. По информации ведомства, умерло 4 человека. Коронавирус был у них сопутствующим заболеванием, а смерть наступила от других болезней:

— ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность — мужчина, 79 лет;

— острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь — мужчина, 91 год;

— диффузный кардиосклероз, сердечная недостаточность — женщина, 92 года;

— сахарный диабет, ожирение — женщина, 69 лет.

При этом 133 пациента покинули больничные палаты, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 11 543 человека.

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