В Златоусте для врачей построят таунхаусы

В Златоусте кадровый вопрос в медицине хотят решить квартирным ответом. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В среду, 2 сентября, глава региона Алексей Текслер работает в Златоусте. На встрече с мэром Максимом Пекарским губернатор обсудил вопрос кадрового голода в медицине. Сейчас в системе здравоохранения работает 110 врачей, и этого количества недостаточно. И уж тем более этого числа специалистов не хватит, когда в Златоусте появится многопрофильная больница. Возведение лечебного учреждения на 650 коек — решение губернатора Алексея Текслера.

Решать кадровый вопрос в медицине в Златоусте хотят квартирным ответом. Как заявил мэр Пекарский, планируется строительство таунхаусов, квартиры в которых получат медики. Под возведение жилья отведено четыре участка.

— Я с вами полностью согласен, надо думать, в первую очередь, о медиках. Новая многопрофильная больница будет абсолютно современная и работать будет не только на Златоуст, но и на горнозаводскую зону. Мы должны укомплектовать ее врачами. С вашими предложениями я полностью согласен. В этом году на улучшение жилищных условий медиков мы выделили 200 млн рублей в проблемные территории. Эту работу нужно продолжить, — подчеркнул губернатор.

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