Памятник вождю стоял в городском саду Кусы и был демонтирован во второй половине 50-х годов XX века. Фото: admkusa.ru

В Челябинской области установят памятник Иосифу Сталину, разрушенную бетонную фигуру которого два года назад нашли на дне пруда в Кусе. Но районная администрация не в курсе.

Инициатива принадлежит местному активисту движения «Суть времени» Станиславу Стафееву. В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» он рассказал, что монумент временно откроют на частной территории. Но в день открытия — ориентировочно 5 сентября — будет организован сбор подписей, чтобы памятник вождю перенести на одну из главных улиц Кусы или центральную площадь.

Когда обломок памятника нашли, Иосиф Виссарионович своим твердым взглядом смотрел в уральское небо. Фото: admkusa.ru

— Пока мы его ставим на частной открытой территории около дороги, — уточнил Станислав Стафеев. — У людей к нему будет доступ. Там мы его открываем временно, а в дальнейшем надеемся на продолжение диалога с властями: хотим собрать подписи к главе Кусинского района и руководителю местного предприятия в центре города, чтобы получить разрешение на установку памятника Сталину на более подходящее место.

Официального уведомления об открытии монумента чиновники еще не получали. Как объяснила пресс-секретарь администрации Кусинского района Светлана Ушакова, к главе по этому поводу никто из активистов не обращался.

— Установку Станислав Стафеев проводит в частном порядке, — добавила Светлана Ушакова. — Никаких официальных мероприятий по этому поводу не готовится, администрация никакого участия здесь не принимает.

Из пруда достали несколько обломков памятника. Фото: admkusa.ru

По данным музейно-краеведческого центра Кусы, разрушенный памятник Сталину нашли в пруду нашли в августе 2018 года. Обломки верхней части монумента нашел Андрей Парфенов, гуляя с дочерью вдоль берега запрудской части. Находку откопали и установили вертикально, а затем Части памятника изначально планировали перевезти под крышу, очистить от верхнего слоя ила и передать на временное хранение в фонд музея с последующими реставрационными работами, но не успели. Фрагменты увезли в частный дом по улице Герцена активисты патриотического движения.

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