Школьников 1-4 классов области кормят бесплатно, и родители могут повлиять на меню

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Учащихся младших классов в Челябинской области начали бесплатно кормить горячими обедами. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка», ко внедрению новшества наш регион был готов одним из первых в стране благодаря губернатору Алексею Текслеру. Региональные власти выделили на оснащение столовых 300 миллионов рублей.

— Из бонусов: родители могут повлиять на меню. Правда нужно предварительно собраться, посовещаться, пусть даже по удаленке, найти консенсус и направить предложения в дирекцию образовательного учреждения, — уточняют авторы «Челябушки». — Договоры на поставки еды челябинские школы заключили с «Уральским комбинатом питания» — организация не новая, занималась указанной деятельностью в городе и до этого. В родительской среде частенько возникают споры по качеству работы компании, но их быстро гасят — в конце концов, кому суп жидкий, кому жемчуг мелкий. Теперь же у «УКП» появится шанс улучшить свой имидж. Попутно возрастет и спрос, ведь обеды должны быть без вредных добавок, химикатов, ГМО. И если раньше на связи поставщиков чиновники смотрели сквозь пальцы, причем до такой степени, что были возможны миллионные махинации с гоконтрактами (вспомним дело Григория Ройзмана), то отныне контроль ужесточат, Роспотребнадзор и правительство не дремлют.

Кстати, корреспонденты «КП-Челябинск» собрали самые яркие моменты с челябинских торжественных линеек 1 сентября.