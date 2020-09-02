Челябинских предпринимателей научат навыкам эффективных и выгодных продаж на «Портале Поставщиков»

Эффективным и удобным каналом реализации продукции регионального бизнеса сегодня становится АИС «Портал Поставщиков». Этот инструмент позволяет быстро и выгодно реализовывать продукцию большому количеству покупателей.
«Портал Поставщиков» — это 120 тысяч покупателей, 8000 государственных заказчиков города Москвы, доступ на рынок столицы в несколько кликов. Ежедневно на площадке заключаются более 1600 контрактов.
Стать участником клуба успешных продавцов может любой предприниматель Челябинской области.
17 сентября 2020 года в Южно-Уральской ТПП пройдет бесплатный обучающий семинар «Онлайн торговля: 600 тысяч возможностей для Вашего бизнеса».
Впервые после долгого перерыва пройдет встреча офлайн, предпринимателей научат, как пользоваться Порталом, выгодно продавать, покупать и искать надежных бизнес-партнеров!
Приятный бонус для всех участников: при покупке электронной подписи — бесплатная установка и настройка программного обеспечения для работы с ЭП.
Предпринимателей ждут 17 сентября по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, актовый зал, 6 этаж. Начало семинара в 10.00.
Необходимые санитарно-эпидемиологические требования будут полностью соблюдены, все участники получат наборы средств индивидуальной защиты.
Регистрация уже идет. Количество мест ограничено!