В Челябинске поднимается ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По соседнему Екатеринбургу прошелся ураган. Ветер валил деревья, столбы и даже металлические остановки. Не доберется ли эта стихия и до Челябинска? Ведь сегодня в городе тоже ветрено и по улицам кружит пыль.

— Опасным ветер становится при усилении выше 25 м/с. А в Челябинске мы пока отмечаем порывы ветра до 14 м/с. Ураган в городе мы не ждем, — успокоила КП-Челябинск ведущий синоптик Челябинского гидрометцентра Татьяна Ильина.

По словам синоптика, усиление ветра связано с тем, что над городом встретились область повышенного и область низкого давления. Ветер меняет свое направление на северное, северо-западное. И уже сегодня ночью он пригонит нам поток холодного воздуха.

В ночь на четверг, 3 сентября, в Челябинске будет всего +7…+9 градусов. Завтра днем +14…+16, то есть на десять градусов меньше, чем в среду. Преимущественно без осадков.

Незначительно потеплеет лишь к воскресенью.

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