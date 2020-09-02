Под Курганом грузовик снес новый пешеходный мост

Грузовик снес мост с опор. Фото: vk.com/ Спасатели Кургана

Сегодня, 2 сентября, на трассе в Курганской области водитель грузовика снес новый надземный пешеходный переход. Авария произошла рано утром.

Проезжая под мостом, водитель случайно нажал кнопку подъема кузова. Новенькое сооружение не выдержало удара и слетело с опор на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал.

— На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и профильные службы, были организованы объездные пути. Конструкция перенесена на обочину вдоль проезжей части. Движение транспорта на данном участке дороги затруднено не было, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Курганской области.

Как рассказывают местные жители, мост совсем новый, его даже не открыли для пешеходов.

— Ну не принимает Курган ничего нового — отторгает, — иронично заметил пользователь соцсетей.

— Все у нас через ж... все новое. Стараемся как можно быстрее сломать, а то город сильно красивый будет, непривычно простому колхознику, — жалуется другой житель области.

На водителя составили административный протокол за повреждение перехода (ст. 12.33 КоАП РФ).

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