Глава района в Челябинске ушел на самоизоляцию

В августе Александр Орел сохранил пост главы Ленинского района. Фото: Cheladmin.ru

Глава Ленинского района Александр Орел ушел на самоизоляцию. Чиновник в настоящее время находится дома. Эту информацию он в среду, 2 сентября, сам подтвердил КП-Челябинск, не став комментировать с какого числа и по какой причине пошел на такую меру.

— Так и есть, я в настоящее время нахожусь дома, — рассказал Александр Орел корреспонденту КП-Челябинск. — Чувствую себя хорошо.

Сегодня СМИ региона сообщили, что глава Сосновского района Евгений Ваганов заболел коронавирусом. В местной администрации отказались комментировать эту информацию, поскольку не могут разглашать данные о здоровье сотрудников. При этом начальник информационного отдела администрации Светлана Макаровских отметила, что сотрудники исполнительно-распорядительного органа работают в штатном режиме.

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 73 новых случаев коронавируса и с начала пандемии число заболевших достигло 14 550. Умерли еще 4 пациента с COVID-19.

Открытие школ может вызвать вторую волну коронавируса в Челябинской области. Можно ли этого избежать и как будут работать учебные заведения при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

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