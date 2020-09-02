Раскрыли карту: пересыхающее озеро в Челябинской области оказалось тезкой памятника природы

Экоактивисты перепутали озера. Фото: vk.com/ Челябинское Яблоко

После того, как Министерство экологии опровергло исчезновение озера Горькое в Еткульском районе, экоактивисты вновь подняли шум. Дескать, чиновники врут. В ведомстве заявили, что в районе есть целых три озера с похожим названием и показали карту.

— Правда только одно из них является памятником природы регионального значения, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По словам любителей природы, пересыхающее озеро находится в двух километрах от села Устьянцева. Оно действительно есть. Однако, как выяснилось, это не памятник природы. Особо охраняемый водоем находится в другом месте.

В Еткульском районе есть целых три озера с навзанием Горькое

— Особо охраняемой природной территорией признано озеро Горькое, расположенное между селом Селезян и деревней Назарово (4,2 км. южнее села Селезян). Его площадь составляет 68 га, вода в озере высоко минерализованная, с горьковатым привкусом, — добавил Виталий Безруков.

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