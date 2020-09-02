Дети точно не будут учиться в субботу, 12 сентября. Пятница — под вопросом. Фото: Minobr74.eps74.ru

Из-за выборов в Челябинской области сократят учебную неделю. Эту информацию в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск подтвердил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

Выборы депутатов в Законодательное собрание Челябинской области в этом году пройдут в три дня — с 11 по 13 сентября. Большинство избирательных участков традиционно организуют в школах, а по закону потоки детей и избирателей необходимо разводить. Поэтому чиновники приняли решение устроить для учеников короткую неделю.

— 12 сентября школьники точно не будут учиться — мы никогда в субботу не учились перед выборами. Всегда был, грубо говоря, день тишины, — рассказал Александр Кузнецов. — Насчет пятницы, 11 сентября, посмотрим. Это вопрос обсуждается. Все будет зависеть от режима работы избирательных комиссий. Когда будет понимание их графика, примем свое решение.

Какие варианты будут рассмотрены — дистанционное обучение или спортивный осенний праздник — Александр Кузнецов не уточнил.

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