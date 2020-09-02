Власти Челябинской области засудят подрядчика стройки лыже-биатлонного комплекса

Власти региона будут судиться с подрядчиком биатлонного комплекса. Фото: Дмитрий Куткин.

В среду, 2 августа, губернатор Челябинской области работает в Златоусте. Один из пунктов программы инспекционной поездки — стройплощадка лыже-биатлонного комплекса им. Ишмуратовой. Спортивный комплекс и стройкой-то назвать нельзя. В недоделанных помещениях сыро, трибуны разваливаются. Воплощение грубо разнится с проектом.

Губернаторское решение по долгострою: расторгать контракт с недобросовестным подрядчиком и судиться.

— Я поручал провести полный строительный контроль объекта. Готов ревизионный акт с нарушениями и замечаниями. Есть предложение расторгнуть контракт. Считаю, тему надо закрывать, все контракты расторгать, подавать иски и полным рублем требовать по невыполненным и недоделанным работам, — заявил глава региона.

Впереди зима, и чтобы незавершенная стройка пережила холода, нужна гидроизоляция инженерных систем, подготовка подтрибунных помещений, самих трибун. По поручению Алексея Текслер этой работой займется минстрой и минспорта. Есть претензии к трассе: этот вопрос на отдельном контроле главы региона.

Расторгнуть контракт власти намерены через антимонопольную службу. Как подчеркнул губернатор, нужно по суду истребовать всю заявленную сумму, чтобы в 2021 году с новым подрядчиком зайти на объект. Лыже-биатлонный комплекс должен быть гордостью Златоуста, а не позорищем. Здесь нужно проводить соревнования любого ранга. В том числе, международные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru