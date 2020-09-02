Челябинск попал в лидеры среди городов России по ненависти к мигрантам

Челябинск уже не в первый раз попадает в списки антирейтингов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Независимое агентство Zoom Market назвало список российских городов, жители которых больше всего испытывают ненависть к мигрантам. На первом месте оказался Новосибирск, на втором — Пермь. А вот Челябинск расположился на третьей строчке антирейтинга.

Среди опрошенных 37% россиян относятся к мигрантам негативно, а 22% — положительно. При этом 41% человек заявили, что не имеют четкой позиции по этому поводу (нейтрально). На вопрос о том, как жители оценивают количество мигрантов в городах России, 51% респондентов посчитали, что в их городах много мигрантов, 42% человек сообщили, что не обращают на них внимание, а 7% сказали, что приезжих в их городах мало.

— По данным проведенного исследования 56% респондентов, участвующих в опросе, поддерживают политику умеренного контроля над мигрантами, 23% опрошенных поддерживают политику улучшения социальных условий мигрантов и их легализацию, 13% поддерживают политику ужесточения контроля над мигрантами, а 8% поддерживают репрессивную политику, — сообщили в Zoom Market.

Также исследователи отметили, что 93% россиян выступают против создания социальных этнических микрорайонов в крупных городах для мигрантов.

Эксперты проводили опрос в 20 российских городах по методу телефонных и личных интервью. Респондентам задавали вопросы о том, как они относятся к приезжим, и какую политику в отношении мигрантов бы поддержали. Всего было опрошено порядка 2400 человек.

Напомним, ранее Челябинская область попала в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. За год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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