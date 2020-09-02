Стартовал пятый всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!»

какие только красоты не встретишь в России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пятый всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!» стартовал на сайте «Комсомольской правды». Принять участие и выиграть призы может любой участник.

Этот многим полюбившийся проект «Комсомолка» проводит вместе с компанией «Росгосстрах». В прошлом году фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!» стал рекордным. Участвовали 1200 работ, голосовали — десятки тысяч человек.

Юбилейный конкурс приурочен ко Дню страховщика и ко дню рождения компании «Росгосстрах», которая без малого 100 лет работает в нашей стране.

Присылайте снимки с изображением своих любимых мест на территории России. Обязательно укажите, что изображено на фотографии. Где и когда она сделана. Приветствуется короткий рассказ, чем запомнилось вам место, которое вы сняли.

Все фото будут размещены на сайте «Комсомолки» — kp.ru. Оценивать их будут два жюри: одно — народное, состоящее из читателей газеты и сайта, второе — профессиональное. Среди всех фотографий конкурса профессиональное жюри отберет лучшие работы.

ПРИЗЫ

1. Победитель, выбранный профессиональным жюри, получит главный приз — сертификат на туристическую поездку по России.

2. Победитель народного голосования, набравший наибольшее число голосов в конкурсе, и 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, получат сувенирную продукцию от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП».

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 27 августа по 25 сентября. Подведение итогов — 8 октября 2020.

На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка — от 700 Кб до 5 Мб.

ВАЖНО! Принимая участие в конкурсе, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

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