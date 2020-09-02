В Челябинске мужчина лег под колеса автомобиля на оживленном перекрестке

Фото: скриншот видео читателя КП-Челябинск

Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения города. На кадрах видно, как неизвестный мужчина переходит пешеходный переход на улице Университетская набережная, а затем резко бежит к потоку автомобилей. В итоге, одна из машин останавливается перед ним, и он ложится прямо под переднее колесо.

— Он реального лег. А, его какие-то менты [поймали], — предположила челябинка, которая успела заснять происходящее на камеру мобильного телефона.

Мужчину скрутили и оттащили с проезжей части двое челябинцев. Это заняло у них время, поскольку нарушитель спокойствия всячески сопротивлялся.

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