В Челябинской области расширят список льготников для газификации

В Челябинской области расширят список льготников для подключения домов к газу. Фото: pravmin74.ru

Замечательным городом назвал губернатор Златоуст, подводя итоги рабочего визита. Он отметил, что стабилизация ситуации наступила, когда закончилась долгая политическая чехарда с главами, когда были проблемы внутриэлитные и политические. Сейчас город живет спокойно: у жителей есть доверие к нынешнему главе Максиму Пекарскому.

По мнению губернатора, у Златоуста есть колоссальные возможности развития малого бизнеса. Например, вокруг нацпарка «Таганай».

— Город растянут, а на дороги давно не обращали внимания. Мы эту историю исправляем, — сказал Текслер. — В следующем году больше 100 млн рублей город получит прямых субсидий только из регионального бюджета.

С главой города губернатор обсудил программу для строительства жилья для врачей. Люди помнят, как когда-то строили жилье для врачей железнодорожной больницы. По мнению губернатора, этот опыт нужно использовать.

В декабре газ пришел в поселок Закаменский. Для губернатора газификация поселения, входящего в состав городского округа, была принципиальным вопросом: этот вопрос не могли решить больше 10 лет. К газу подключатся 848 домов. Голубое топливо пришло в 130 домов. Предложение Текслера: в 2021 г. расширить категорию льготников, кому будут субсидироваться работы по вводу газа в дом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru