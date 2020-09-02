Экс-начальник управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области отправится в тюрьму за взяточничество и незаконное предпринимательство

Отбывать наказание Виктору Тихонову предстоит в колонии строгого режима. Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской области

Центральный районный суд Челябинска 2 сентября вынес приговор экс-начальнику управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства региона Виктору Тихонову. Его признали виновным во взяточничестве, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Суд установил, что в период 2013-2015 годов Тихонов, занимая должность начальника управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области и главного государственного ветеринарного инспектора Челябинской области, получил взятку в размере 890 тысяч рублей от компании «ВК БИОРОСТ», чтобы решить вопросы, которые входят в служебные полномочия представителя власти.

— Кроме того, Тихонов В.В., занимая в период с 1 июня 2013 года по 3 июля 2015 года должность начальника Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области и одновременно Главного государственного ветеринарного инспектора Челябинской области, а также, занимая в период с 6 июля 2015 года по 26 февраля 2018 года должность директора ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», то есть являясь должностным лицом, учредил и участвовал в управлении ООО«ЭККРИД», ООО «Правовой вектор», ООО «Полный фарш», осуществляя предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, с предоставлением таким организациям преимуществ и с покровительством в иной форме, — сообщили в пресс-службе центрального районного суда Челябинска.

Суд назначил Тихонову наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Помимо этого, его лишили права на 2,5 года занимать руководящие должности, а также работать в сфере госслужбы.

Отметим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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