Мнение челябинцев учтут при благоустройстве парка Гагарина

Власти Челябинска обновят детские площадки, оборудование и мероприятия парка Гагарина Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мэрия Челябинска и управление архитектуры города планируют работы по реконструкции парка Гагарина. Они запустили опрос, чтобы узнать мнение жителей столицы Южного Урала по поводу благоустройства этого места.

— Мы и управление культуры хотим встретиться с жителями и вместе сформулировать главные ценности обновления парка. Перед этими встречами мы хотим узнать, как вы используете парк Гагарина, и что хотите в нём видеть, — сообщили в мэрии Челябинска.

Опрос будет проходить до девятого сентября. Принять в нем участие можно по следующей ссылке: bit.do/fH5Hy

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