В Челябинской области осудят 10 участников ОПГ, торговавших наркотиками сразу в двух регионах

Один из участников ОПГ заключил досудебное соглашение о сотрудничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области перед судом предстанут 10 участников организованной преступной группировки. Их подозревают в продаже наркотиков сразу в двух регионах Урала.

— По версии следствия, один из обвиняемых доставлял наркотические средства на территорию Уральского федерального округа, другие соучастники расфасовывали их и размещали в тайники на территории Челябинской области и ХМАО для дальнейшего сбыта. Свою деятельность участники преступной группы осуществляли под видом интернет-магазина, — сообщили пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Всего из незаконного оборота в ходе оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных орган было изъято более 14 кг наркотиков.

Отметим, что один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело рассмотрят в Сосновском районном суде Челябинской области. А судебный процесс в отношении остальных участников группировки пройдет в Курчатовском районном суде Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru