Ирина Гехт рассказала, почему в Челябинской области не смогли спасти двух супругов с коронавирусом

От услуг скорой супруги отказались, поехали в больницу своим ходом. А с ними - доктор с кислородным баллоном. Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Челябинской области восстановили детали трагедии, результатом которой стала смерть двух супругов. Муж и жена из села Великопетровка, что под Карталами, скончались от коронавируса с разницей в трое суток.

— Комиссия пришла к выводу, что медики недооценили сопутствующие заболевания женщины и пошли на поводу в ее отказе от госпитализации. Хотя должны были доложить об этом главному врачу и убедить пациентку лечь в больницу, — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

У 48-летней женщины был сахарный диабет, но в течение нескольких недель она не принимала жизненно важные препараты. Медики нормализовали ей сахар и направили на КТ. От услуг скорой помощи женщина отказалась. На компьютерную томографию в Варну она поехала вместе с супругом на личной машине. В пути ее сопровождала доктор с кислородным баллоном.

— Очереди в больнице не было. В красной зоне больнице женщине стало плохо: остановилось сердце. Пневмонию при вскрытии не обнаружили. Официальной причиной гибели стал сахарный диабет и сопутствующие осложнения, — говорит Гехт.

Здесь же врачи обратили внимание на одышку супруга погибшей и провели ему компьютерную томографию. Обследование показало 85-процентное поражение легких. Больному посоветовали остаться в больнице, но он решил отогнать машину назад в Великопетровку. Всю дорогу рядом с мужчиной был тот же участковый терапевт, державший кислородный баллон.

Позже мужчину госпитализировали в больницу Карталов, но время было упущено: высокое поражение и сопутствующие заболевания привели к летальному исходу. Кстати, до этого самостоятельно мужчина к медикам не обращался.

— Нарушений со стороны врачей комиссией не установлено, — заявила Ирина Гехт.

Чиновник также напомнила, что ответственность за здоровье лежит не только на медиках, но еще и на самих пациентах. Вице-губернатор призвала земляков вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию и внимательно относиться к своему самочувствию.

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