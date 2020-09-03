Алексей Текслер встретится с мэром Миасса в школе искусств

В Миасса капитально отремонтировали здание школы искусств N 2. Фото: пресс-служба администрации Миасского городского округа.

В четверг, 3 сентября, губернатор Челябинской области работает в Миассе. Первый пункт поездки — визит в детскую школу искусств N 2. В школе, богатой традициями и сильной талантливыми преподавателями и учениками, сейчас занимается 80 детей.

Здание капитально отремонтировали, первый раз за два десятилетия. Из областного бюджета Миасс получил 49 млн. руб. Заменены инженерные коммуникации, отремонтированы кабинеты и концертный зал. Желающих заняться музыкой, вокалом, хоровым пением, хореографией очень много.

В школе искусств пройдет встреча губернатора и мэра Миасса. Григорий Тонких доложит главе региона об выполнении поручений, данных Алексеем Текслером в предыдущие визиты.

Сегодня же губернатор посетит стройплощадку образовательного центра на Машгородке. Побывает в одном из самых современных центров цифрового образования «IT Куб».

Ждут главу региона на новой промплощадке завода «СпецАгрегат». Есть в плане поездки и посещение предприятия «Лаборатория технологической одежды».

Проведет глава региона заседание «Союза промышленников «За развитие Миасса».

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