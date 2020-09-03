Заболевших по-прежнему много.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Увы, в Челябинской области очередное ковидное плато. Количество вновь зараженных и погибших от коронавируса не снижается. Который день минздрав региона транслирует примерно одни и те же цифры.
За минувшие сутки лаборатории подтвердили еще 76 случаев заражения. С начала пандемии количество выявленных больных достигло 14 тысяч 626 человек.
На лечении остаются 2 тысячи 598 человек.
За прошедшие сутки выписаны 62 человека.
Ушли из жизни — четыре:
— 84-летний мужчина из Челябинска с атеросклерозом коронарных артерий и гипертонией;
— 72-летняя женщина из Челябинска с больным сердцем и сердечно-легочной недостаточностью;
— 81-летняя женщина из Челябинска с хронической постинфарктной аневризмой и кардиосклерозом;
— а также 68-летний житель Копейска с атеросклеротической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.
У всех погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием.
Всего с начала пандемии от коронавируса погибли 382 южноуральца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru