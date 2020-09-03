Заболевших по-прежнему много. Фото: Артем КИЛЬКИН

Увы, в Челябинской области очередное ковидное плато. Количество вновь зараженных и погибших от коронавируса не снижается. Который день минздрав региона транслирует примерно одни и те же цифры.

За минувшие сутки лаборатории подтвердили еще 76 случаев заражения. С начала пандемии количество выявленных больных достигло 14 тысяч 626 человек.

На лечении остаются 2 тысячи 598 человек.

За прошедшие сутки выписаны 62 человека.

Ушли из жизни — четыре:

— 84-летний мужчина из Челябинска с атеросклерозом коронарных артерий и гипертонией;

— 72-летняя женщина из Челябинска с больным сердцем и сердечно-легочной недостаточностью;

— 81-летняя женщина из Челябинска с хронической постинфарктной аневризмой и кардиосклерозом;

— а также 68-летний житель Копейска с атеросклеротической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

У всех погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Всего с начала пандемии от коронавируса погибли 382 южноуральца.

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