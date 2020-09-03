Били и тащили по асфальту: жители Магнитогорска обсуждают подростков, мучивших енота

Хозяева тащат енота прямо по асфальту. Фото: Читатель КП-Челябинск
Жители Магнитогорска обсуждают группу подростков, которые тащили енота на поводке по асфальту, а когда животное сопротивлялось, били его и волокли дальше.
— Енот не хотел идти, его насильно тянули за собой так, что просто он волочился. Когда он предпринимал попытки убежать в кусты или куда-то еще, его тащили на себя. Парень зашел за ним в кусты, вытащил, наорал, ударил по голове и потащил дальше, — рассказал КП-Челябинск очевидец. — Для такого маленького существа (по размеру он как шпиц) это слишком. Очень хочется чтобы его забрали.
Очевидец утверждает, что животное волокли прямо по земле, а потом ударили по голове. Фото: Читатель КП-Челябинск
В соцсетях свидетель поделились фото-доказательствами. Пользователи сразу накинулись на непутевых хозяев животного, предлагая наказать и детей, и родителей.
— Почти каждый день вижу этот молодняк с енотом. Очень жаль животинку, — пишет жительница Магнитогорска.
— Еноты это не домашние животные. Пока они маленькие — они миленькие, а потом вырастают и начинают показывать свой характер. По итогу, этого енота выкинут куда-нибудь, а к жизни в дикой природе он не приспособлен и просто погибнет, — возмущается пользователь.
— Статья есть, за издевательство над животными. Или только бездомных собак обижать нельзя? — комментирует подписчик городского сообщества.
Горожане утверждают, что всего у подростков два енота: мальчик и девочка.
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