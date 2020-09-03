Организатору побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Челябинской области отказали в досрочном освобождении

Массовая драка. Фото: архив chel.kp.ru.

В среду, 2 августа, Копейский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении Александру Гирю, который был одним из организаторов побоища на рок-фестивале «Торнадо», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В августе 2010 года Гирь участвовал в организации массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в миасском поселке Тургояк. В сентябре 2018 года Челябинский областной суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С апреля 2019 года осужденный отбывает наказание в одной из колоний Челябинской области.

Во время рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении прокуратура указала на нестабильное поведение осужденного, на нарушения установленного порядка и отказ ходить на работу. Эта информация повлияла на решение Копейского городского суда. Осужденный останется за решеткой.

Пострадавшие. Фото: архив chel.kp.ru.

Ранее челябинский суд отпустил по амнистии участников бойни на фестивале в «Торнадо».

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