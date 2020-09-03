Житель Челябинской области выбросил с балкона кошку, нагадившую на постель

Южноуралец выкинул с пятого этажа кошку, нагадившую на постель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Трехгорного выбросил кошку свой сожительницы с балкона пятого этажа. Так он решил жестко наказать животное за обмоченный диван.

— В результате умышленных действий кошка упала на асфальт проезжей части и получила повреждения, повлекшие ее гибель, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Инцидент произошел 1 августа. На живодера завели уголовное дело по статье «Жесткое обращение с животным» (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Теперь мужчина ответит перед судом за смерть домашнего питомца. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

Напомним, в Челябинске произошел похожий случай. Неизвестные подобрали сбежавшую кошку, потом животное якобы выпало из окна и чуть не попала под колеса автомобиля. Хозяева утверждают, что их любимица боялась высоты и выпасть просто так не могла.

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