«Этому городу знакомо слово роскошь?» Челябинский «Трактор» снял пронзительный проморолик к старту нового сезона

Основная идея фильма - черно-белый Челябинск. Кадр из клипа.

Двухминутное видео размещено на официальном канале ХК «Трактор» на Youtube. Проморолик посвящен старту команды в турнире КХЛ сезона 2020-2021. Основная мысль создателей: Челябинск город-труженик, город трудовой славы. Первая фраза за кадром на фоне мрачного городского пейзажа: «Этому городу вообще знакомо слово роскошь? Здесь выучили другие слова, например, воля и труд, тут живут поколения работяг… они – это мы, это наш город и наша история».

Видео насыщено фрагментами из жизни заводчан, моментами из хоккейного прошлого Челябинска. Создатели упорно проводят идею, что челябинцы не привыкли делить мир на черное и белое, имея ввиду фирменные цвета хоккейного клуба «Трактор». «Важно то, что нас объединяет… мы и есть черно-белые». На экране то и дело мелькают игроки команды в форме с новым фирменным стилем «Трактора». Кстати, не все болельщики положительно отнеслись к новой форме «медведей».

Напомним, сезон в КХЛ для «Трактора» открывается сегодня, 3 сентября. В Челябинске черно-белые сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом». Начало в 19.00.

Подробнее о посещении матчей и стоимости билетов читайте здесь.

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